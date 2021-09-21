Ненастье застало врасплох многих

18 сентября в Сочи стартовал "Кинотавр", на котором собрались многие выдающиеся деятели культуры и представители отечественного шоу-бизнеса. Однако очередной день российского фестиваля омрачила непогода.

В сети появилось большое количество видео с черноморского курорта. Одной из пугающих записей поделился Телеграм-канал Super.ru.

Ураган на "Кинотавре" начался неожиданно. Сильнейший ливень буквально затопил красную дорожку. Нетрудно заметить, что с лестницы, ведущей к данной площадке, несутся потоки воды.

Ветер опрокинул баннер, на фоне которого ранее позировали звезды. Место проведения кинофестиваля стало представлять из себя печальную картину.

Журналисты отметили, что буйство непогоды не успело затронуть гостей мероприятия. Когда начался ураган, они находились в здании Зимнего театра. Там презентовали очередной конкурсный фильм.

Нетрудно догадаться, что увиденное повергнет знаменитостей в шок, когда они выйдут на улицу.

Пользователи социальных сетей начали активно делиться видео творящегося в Сочи хаоса. Шквалистый ветер с дождем обрушивался на автомобили, дома и прочие конструкции. На припаркованных автомобилях периодически срабатывала сигнализация.

Как сообщает издание Sochinews, местные власти заранее предупредили горожан о надвигающемся ненастье. Все городские службы были переведены в режим повышенной готовности.