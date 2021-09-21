Сценаристы должны были слушаться указаний "сверху"

В прошлом режиссеры не могли самостоятельно решать, кто будет сниматься в их картинах. Все должно было утверждаться в Художественном Совете. Расскажем, какие именитые деятели культуры изначально не значились в списке актеров в тех или иных фильмах.

Ольга Мелихова

Роль Кати Котовой в фильме "Отпуск за свой" счет должна была достаться Любови Руденко. Однако Худсовет решил, что более подходящей кандидатурой является Ольга Мелихова. Что касается первой актрисы, то она получила второстепенную роль, сыграв секретаря Юрия Николаевича.

Владимир Конкин

Мало кто знает о том, что в картине "Место встречи изменить нельзя" Владимира Шарапова мог сыграть не Владимир Конкин, а Иван Бортник. Последнего рекомендовал режиссеру Владимир Высоцкий. Но у органа культурной власти было свое мнение на этот счет.

Ольга Бган

Режиссер Василий Ордынский хотел, чтобы главная роль в картине "Человек родился" досталась его супруге Людмиле Гурченко. Художественный Совет же предложил кандидатуру Ольги Бган. Интересен тот факт, что в итоге Надежду Смирнову озвучивала как раз звезда фильма "Любовь и голуби".

Никита Михалков

Изначально вместо Никиты Михалкова в фильме "Я шагаю по Москве" должен был появиться Виталий Соломин. Но режиссеру посоветовали взять на роль Кольки ныне известного сценариста.

Ирина Алферова

Роль Констанции из "Трех мушкетеров" могла достаться Евгении Симоновой, но Худсовет решил иначе, передает канал "Киномост" на платформе "Яндекс.Дзен"

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