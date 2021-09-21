Юрист напомнил, что "донорство" в случае певицы чревато выяснениями родства

Откровения Наташи Королевой о "подаренной" одному из земляков яйцеклетке, который является американским миллиардером, взбудоражили общественность. Певица поведала историю о том, как помогла ближнему, который не мог зачать ребенка из-за своих нетрадиционных наклонностей. Многие уверены, что звезда пиарится, вторые же гадают, кто является тем самым миллионером.

На ситуацию обратил внимание эксперт в области репродуктивного права Константин Свитнев, прояснивший тонкости в этом вопросе. По его словам, у исполнительницы могут возникнуть серьезные проблемы.

Эксперт напомнил, что человек волен сам распоряжаться принадлежащими ему гаметами – они вполне попадают под объект гражданско-правого договора, не имея определенного статуса. В рамках российского законодательства у донора, которым в данном случае выступает Королева, нет ни родительских прав, ни обязанностей в отношении ребенка, родившегося в рамках программы по вспомогательным репродуктивным технологиям.

Однако донорство в некотором смысле можно считать "минным полем" с правовой и нравственной точек зрения – судебная практика знакома с прецедентами, когда доноры в судебном порядке требовали установления своего родства к "своему" ребенку. Есть и иные случаи, когда родители намеренно воспользовались услугами индивидуального донора и затем потребовали от него выплаты алиментов в судебном порядке.

"Тут следует отметить, что по достижении совершеннолетия и сам ребенок может пожелать установить свое генетическое происхождение и предъявить иск об установлении отцовства или материнства к донору", – указал спикер.



Слухи прокомментировала исполнительница Наталья Штурм, завившая о том, что история про миллионера действительно привлекательна, однако Королева на деле "все сочинила".

По словам Штурм, наследнице исполнительницы хита "Дельфин и русалка" сейчас два года. Дочка живет в однополой американской семье. За "помощь" товарищу Королева получила примерно 50 биткоинов – по нынешнему курсу это около 175 миллионов рублей. Однако, уверена женщина, Наташа соврала и не моргнула, чтобы вновь очутиться на пике популярности.