Девушка оказалась в корне не согласна с высказыванием телеведущей

Дочь Анастасии Заворотнюк Анна часто делится с поклонниками своими мыслями и переживаниями. В этот раз блогер решила подумать над словами Ляйсан Утяшевой, которая в одном из интервью заявила, что если женщина не умеет готовить, то она не может считаться полноценной.

Эти слова обидели Анну, которая решила высказать свою точку зрения. Заворотнюк постаралась быть деликатной, поэтому не стала называть фамилию телеведущей, отметив лишь, что слова о "недоженщинах" принадлежат известной персоне.

Модель призналась, что этот термин, озвученный Утяшевой, резанул ей слух.

"Я не считаю себя недоженщиной, но и готовить я при этом не люблю. Реально делаю это раз в месяц. Может реже. И то это что-то вроде отварных яиц",

– отшутилась наследница актрисы.

Анна предпочитает заказывать доставку уже приготовленных блюд, потому что это не только быстрее, но и экономичнее. Тем более, продолжила Заворотнюк, она перфекционист, поэтому начинает нервничать, когда понимает, что блюдо не получается.

И хотя готовить модель не любит, навык этот она осваивает, потому что считает, что он может пригодиться ей в жизни.

В комментариях пользователи разделились на два лагеря, но большая часть пользователей все-таки встала на сторону Заворотнюк.

"Думаю, женщина должна готовить по желанию. Если есть возможность заказывать еду или есть в кафе/ ресторанах, то почему нет?", "Я считаю, что в семье должен готовить тот, у кого это лучше получается",

– поделились своим мнением фолловеры Анны.

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