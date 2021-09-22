"Ну, простите, что она выжила": Красовского вынудили извиниться перед МакSим

"Ну, простите, что она выжила": Красовского вынудили извиниться перед МакSим
МакSим. Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press/www.globallookpress.com
Обидчик иронично пообещал ежедневно молиться за здоровье певицы

Больше месяца певица МакSим находилась. И пока поклонники с замиранием сердца ждали хоть каких-то новостей о состоянии артистки, некоторые цинично призывали готовиться к худшему сценарию. Антон Красовский, например, и вовсе заявил, что с вероятностью 98% кумир миллионов умрет. После этих слов в Сети начались нешуточные страсти, фанаты жестко критиковали журналиста. Когда Марина Максимова (настоящее имя певицы – прим.ред.) выздоровела, Красовский извинился перед артисткой. 

"Я не знаю, лежала ли певица МакSим на ЭКМО. Но 2% всегда остаются. Ну, простите меня пожалуйста, что певица МакSим выжила. Я виноват", 

– саркастично заметил журналист в эфире своего ютуб-шоу "Антонимы". 

Он уточнил, что не знает точно, в каких обстоятельствах находилась МакSим, но статистика показала, что выживаемость на ЭКМО только 2%. А случай певицы Красовский назвал чудом. Подводя итог и заканчивая с извинениями, скандальный журналист пообещал, что теперь "реально" каждый день будет молиться за здоровье Максимовой. 

Напомним, что Красовский в эфире "России 1" заявил, что вероятность того, что МакSим выживет, почти минимальна. Иными словами, журналист похоронил певицу почти заживо. 

Ранее певица показала свои последние сообщения перед комой. 

Источник: "Антонимы" ✓ Надежный источник
Юлия МИХАЙЛОВА

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