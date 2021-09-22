Звезда регулярно обращается к хирургам

Лолита стала новой участницей шоу "Антонимы". В эфире певица и Антон Красовский обсудили множество насущных проблем, затронули и тему пластических операций. Исполнительница хита "На Титанике" поделилась своим неудачным опытом.

Как оказалось, и Милявская, и Красовский пользуются услугами одного специалиста. И у обоих есть проблема с тем, что порой швы расходятся. И иногда в самый неподходящий для этого момент.

У Лолиты, например, разошелся шов в нижней части лица прямо во время выступления, пишет РИА ФАН. Хирург убрал ей второй подбородок, но швы не прошли испытания тяжелейшими вокальными нагрузками.

В итоге доктору пришлось спасать результат своей работы, повторно накладывая швы.

При этом Лолита не скрывает, что пользуется услугами пластических хирургов, и не видит в этом ничего постыдного.

"Об этом не стыдно говорить, это же не гинекология. Есть вещи интимные, про которые ты не говоришь",

– объяснила свою позицию звезда.

Она также добавила, что к пластическим операциям следует прибегать только в том случае, если в целом все хорошо, но есть какие-то небольшие недостатки, которые хотелось бы справить. Например, сама Лолита сделала себе блефаропластику, чтобы облегчить работу не только себе, но и визажистам.

В разговоре с Красовским певица также впервые прокомментировала оскорбление со стороны матери Миронова.