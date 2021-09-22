Разошелся шов прямо на концерте: Лолита рассказала о неудачной пластической операции

Разошелся шов прямо на концерте: Лолита рассказала о неудачной пластической операции
Лолита Милявская. Фото: Pravda Komsomolskaya/Russian Look/www.globallookpress.com
Звезда регулярно обращается к хирургам

Лолита стала новой участницей шоу "Антонимы". В эфире певица и Антон Красовский обсудили множество насущных проблем, затронули и тему пластических операций. Исполнительница хита "На Титанике" поделилась своим неудачным опытом. 

Как оказалось, и Милявская, и Красовский пользуются услугами одного специалиста. И у обоих есть проблема с тем, что порой швы расходятся. И иногда в самый неподходящий для этого момент. 

У Лолиты, например, разошелся шов в нижней части лица прямо во время выступления, пишет РИА ФАН. Хирург убрал ей второй подбородок, но швы не прошли испытания тяжелейшими вокальными нагрузками. 

В итоге доктору пришлось спасать результат своей работы, повторно накладывая швы. 

При этом Лолита не скрывает, что пользуется услугами пластических хирургов, и не видит в этом ничего постыдного. 

"Об этом не стыдно говорить, это же не гинекология. Есть вещи интимные, про которые ты не говоришь",

 – объяснила свою позицию звезда. 

Она также добавила, что к пластическим операциям следует прибегать только в том случае, если в целом все хорошо, но есть какие-то небольшие недостатки, которые хотелось бы справить. Например, сама Лолита сделала себе блефаропластику, чтобы облегчить работу не только себе, но и визажистам. 

В разговоре с Красовским певица также впервые прокомментировала оскорбление со стороны матери Миронова. 

Источник: "Антонимы" ✓ Надежный источник
Юлия МИХАЙЛОВА

Ответить:

новости партнеров
По теме

Tagesspiegel: Россия начала газовую войну против Евросоюза?

Закупочные цены на электроэнергию и газ в Европе бьют рекорды

Россия резко ответила на заявление Турции о незаконности выборов в Крыму

Принадлежность полуострова – вопрос решенный

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей