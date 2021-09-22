Артистка пожалела о своем участии в премии

Этот год для Ларисы Долиной запомнится целой чередой скандалов, которая началась после выпуска шоу Максима Галкина, и никак не может завершиться. В этот раз народная артистка разругалась с известным ювелирным домом, который, как считает сама певица, ее подставил.

Дело было на премии Trend People Awards. На премии Долина появилась в стильном черном платье с горлом, дополнив образ роскошным колье, которое было усыпано бриллиантами и жемчугом. Его стоимость оценивается примерно в четыре миллиона рублей.

Получив награду, королева русского джаза собралась было покинуть мероприятие, но на выходе ее остановили и попросили снять украшение. Дизайнер, собиравший певицу на премию, раскрыл подробности случившегося.

Как оказалось, ювелирный дом предложил артистке дополнить наряд своим колье. Ларисе Александровне украшение понравилось, поэтому отказываться она не стала. Но никто ее не предупредил, что в итоге драгоценность придется вернуть. При этом представители компании никак не уточняли этот момент.

"С какого перепугу они решили, что Долина будет их рекламировать бесплатно?"

– возмущается дизайнер, отмечая, что ювелиры поступили "некорректно и некрасиво".

В ответ представители компании лишь ответили, что колье слишком дорогое, чтобы его дарить. В итоге Долина покинула торжество в плохом настроении, параллельно ругаясь с кем-то по телефону. Звезда также высказала свое недовольство организаторам, заявив, что она жалеет о решении посетить мероприятие, а заодно и запретила выкладывать сделанные в этот вечер фотографии в Сеть.

Ранее Долиной посоветовали уйти на пенсию после скандала с Карнавал.