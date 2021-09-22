"Грехов много": коллега раскрыла истинную причину побега Васильевой в монастырь

"Грехов много": коллега раскрыла истинную причину побега Васильевой в монастырь
Екатерина Васильева. Фото: Vladimir Myshkin/Russian Look/www.globallookpress.com
Перемены во взглядах актрисы поразили публику

Знаменитая советская и российская артистка Екатерина Васильева распрощалась со своей карьерой и ушла в добровольное заточение в монастырь. Оказалось, что теперь звезда считает: интеллигенция несет в массы зло и схожа с сатанинским началом. По мнению ее коллеги Татьяны Бронзовой, такие перемены в Васильевой связаны с ее весьма грешным прошлым.

Ставшая инокиней Василисой артистка жестко прошлась по интеллигенции. Отныне звезда шедевров советского кинематографа "Чародеи", "Обыкновенное чудо", "Соломенная шляпка" и других убеждена, что элитарии только вредят людям и являются порождением зла. При этом сама Татьяна родилась в семье знаменитого советского поэта, а ее мужья принадлежали к творческой интеллигенции.

По мнению актрисы Татьяны Бронзовой, которая долгое время работала вместе с Васильевой в театре, артистка сбежала в монастырь, потому что слишком много грешила при мирской жизни.

"Если человек уходит в монастырь отмаливать грехи, значит, грехов на нем много", – поделилась размышлениями Татьяна в беседе с корреспондентом издания "Комсомольская правда".

Бронзова рассказала, что раньше Васильева очень много пила, а также "грешила по отношению к сыну и мужьям". Актриса считает побег Татьяны в монастырь проявлением эгоизма. По мнению собеседницы издания, знаменитость могла сделать много хорошего для людей, однако решила жить затворницей и молиться исключительно ради себя.

К слову, недавно певец Юрий Лоза отметил, что Васильева зря негативно высказалась о всей интеллигенции разом – в каждой среде бывают хорошие люди.

Источник: Комсомольская правда ✓ Надежный источник
Ольга ФЕДОРОВА

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