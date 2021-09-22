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В последнее время у 91-летнего Ивана Краско постоянно подводит здоровье. Еще в прошлом году актер переболел коронавирусом, а летом перенес микроинсульт. Из-за этого его состояние оставляет желать лучшего. Но артист не намерен сдаваться и опускать руки. Актер не только снова приступил к работе, но и появился на съемочной площадке ток-шоу "Пусть говорят".
Когда Краско пришел в студию, то многие ахнули. Кто-то осмелился предположить, что после инсульта кумир миллионов лишился зрения, потому что он еле-еле передвигался. Как выяснилось, так и есть.
Бывшая супруга Ивана Ивановича, Наталья Вяль, призналась, что актер очень плохо видит.
"Только по голосу понимает",
– посетовала женщина.
Сам Краско старается не унывать. Даже тот факт, что никто из близких не смог попасть к нему в больницу, не заставил его загрустить. Во время лечения актер заигрывал с медсестрами и сохранял веру в положительный исход.
К слову, многие считают, что Вяль активно ухаживает за бывшим супругом только из-за того, что хочет прибрать к рукам его наследство. Но она это отрицает. Тем более, что дом в Ленинградской области Краско намерен передать своим детям.
Ранее стало известно, что переживший микроинсульт Краско не сможет вернуться на сцену.
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