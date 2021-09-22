Медики оценили здоровье режиссера

Российские телезрители с замиранием сердца отслеживают новости о серьезно заболевшем именитом режиссере Андрее Звягинцеве. Деталями о его состоянии поделился близкий к культурному деятелю бизнесмен Владимир Евтушенков.



Создатель популярных фильмов "Левиафан", "Изгнание", "Нелюбовь" и других подцепил пресловутый коронавирус. Здоровье знаменитости было серьезно подорвано, и в конце концов медицинским сотрудникам пришлось ввести его в искусственную кому.

По словам главы АФК "Система" Владимира Евтушенкова, сейчас состояние любимца миллионов стабилизировалось. Звягинцева вывели из комы и готовят к реабилитации. Бизнесмен сообщил, что медицинские сотрудники оценивают состояние режиссера как удовлетворительное.

Стоит отметить, что знаменитость лечится в профильной клинике в Германии. Режиссера ставят на ноги профессиональные зарубежные врачи.

Журналисты издания "Комсомольская правда" добавляют, что именно Евтушенков стал человеком, который обеспечил зарубежное лечение Звягинцева. Каким образом связаны эти люди, пока не сообщается.

Напомним, Андрей поступил в больницу с серьезным поражением легких – по информации прессы, было поражено 90%. Сообщалось также, что знаменитый культурный деятель находился на аппарате ЭКМО.