"Папа собирал бутылки и продавал их": сын выдал подробности тяжелого детства Плющенко

"Папа собирал бутылки и продавал их": сын выдал подробности тяжелого детства Плющенко
Евгений Плющенко. Фото: Pavel Kashaev, Павел Кашаев/Global Look Press/www.globallookpress.com
Наследник олимпийского чемпиона уверен, что ему очень повезло

Многие поклонники часто критикуют Евгения Плющенко и Яну Рудковскую за то, что они слишком хотят воспитать из своего младшего сына олимпийского чемпиона. С малых лет Саша, которого родители ласково называют Гном Гномыч, усердно тренируется и идет к поставленной цели. И вопреки возмущениям неравнодушных пользователей Сети, уверен, что по сравнению с отцом ему очень повезло. 

Наследник звездной пары дал интервью, в котором рассказал о том, в каких обстоятельствах рос и занимался Плющенко-старший. Гном Гномыч вспомнил, что его родитель был беден, да и каток во времена Советского Союза был маленьким, а коньки – неудобными и с плохими лезвиями. 

"Было мало еды и игрушек: только танк и вертолет. Папа собирал бутылки, продавал их, и было немножко денег на бульончик, хлебушек", 

– поделился Саша. 

Сыну вторит и мама, которая уже не раз объясняла, что постоянные тренировки не мешают мальчику наслаждаться детством. 

Но и от спортивных амбиций ни сам Гном Гномыч, ни его родители отказываться не собираются. Рудковская, например, уверена, что даже если Плющенко-младший не станет лучшим на своем первом чемпионате, то все равно не откажется от мечты. "У него все намного проще, чем у папы. У него шоколадные условия", – подытожила блондинка.

Ранее Рудковская умилила подписчиков видео с младшим сыном. 

Источник: KENG TV ✓ Надежный источник
Юлия МИХАЙЛОВА
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