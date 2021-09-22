Королева выдала за свою дочь сына подруги – СМИ

Королева выдала за свою дочь сына подруги – СМИ
Наташа Королева. Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press/www.globallookpress.com
Всплыли любопытные факты в этой громкой истории

Несколько дней назад Наташа Королева на передаче "Секрет на миллион" сообщила, что у нее есть внебрачная дочь. В эфире шоу показали снимок, на котором певица запечатлена вместе с ребенком. Однако журналисты "Комсомольской Правды" выяснили, что скорее всего артистка сфотографировалась с чужим наследником.

Данный снимок был якобы сделан в январе 2020 года, на одном из пляжей в Майами. На нем одетая в полосатый костюм Королева держит на руках кроху в красном костюмчике и белой шапочке.

Журналисты же пришли к выводу, что фотография появилась в позапрошлом году. И позирует исполнительница хита "Желтые тюльпаны" не со своей дочкой, а с сыном подруги – косметолога Александры Петрич, которая живет и работает в США.

Ребенка Петрич подарила своему избраннику Рустаму Каримову. Мальчика, появившегося на свет в ноябре 2018 года, назвали Мартином.

13 января 2019 года Королева вместе со своими родными – мужем Сергеем Глушко, сыном Архипом и матерью Людмилой Ивановной, отправилась на пляж. Компанию им составили Александра с двухмесячным Мартином, а также певица Анна Игошина. Все собравшиеся весело проводили время, отмечая Старый Новый год.

Спустя некоторое время вышеупомянутая Игошина опубликовала ролик на "Ютуб", показав, каким выдалось их времяпровождение. В камеру в какой-то момент попал Глушко. Сергей аккуратно покачивал черную коляску, в которой спал малыш Мартин. Рядом же расположилась мать мальчика.

Если еще раз взглянуть на снимок Наташи с "внебрачной дочерью", то на заднем плане можно увидеть ту самую коляску, а также краешек одеяла, на котором сидела ее подруга Александра. По всей видимости, тогда певица решила сфотографироваться с малышом на память. А когда начала зарождаться история с яйцеклеткой, проданной другу-бизнесмену, то снимок пришелся как нельзя кстати.

Ранее юрист заявил, что Королева может столкнуться с судебными исками об алиментах. 

Источник: Комсомольская Правда ✓ Надежный источник
Анастасия ГОРЮНОВА
Гость312929
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Задолбали эти придурки от "исскуства" Лолита , Королёва с Глушко , Максим, Басков,Бузова, Асмус , Алибасов,Шукшина, что старая, что молодая и сотни других. СМИ пишут , где они напились , где и с кем трахались, где пукнули невпопад. Господи до чего опустились журналисты -писаки .Кажется газета "Утро" не входит в разряд желтой проссы, но тоже опускается , до таких извращенцев.
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