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Лариса Гузеева стала новой героиней Ютуб-шоу "Скажи Гордеевой". В эфире звезда передачи "Давай поженимся" рассказала, как однажды спасла Дмитрия Нагиева.
Артисты познакомились в стенах университета. К тому моменту Гузеева уже выпустилась из учебного заведения, а Нагиев еще был студентом. Лариса Андреевна пришла на курс к театральному режиссеру Владимиру Петрову.
Там актриса заметила Дмитрия. Знаменитость поразило увиденное, ведь молодой артист был внешне на нее похож.
Их объединяла еще одна "особенность" – неврит лицевого нерва (заболевание нервной системы – прим. ред.). Лариса Андреевна смогла справиться с недугом, а вот актер, по всей видимости, не знал, с чем имел дело.
Кинозвезда решила подойти к особенному студенту. Чтобы убедиться в своей правоте насчет диагноза Дмитрия, она попросила его улыбнуться. Телеведущий выполнил ее просьбу – оказалось, что артист улыбается только в одну сторону. Также Нагиев не мог нормально закрыть глаза.
Гузеева рассказала, что у нее была такая же болезнь, и посоветовала собеседнику как можно скорее обратиться в больницу.
"Если один день задержка – будешь так ходить всю жизнь", - объяснила актриса.
В итоге Дмитрия положили в больницу. В один из дней Лариса Андреевна приехала в медицинское учреждение, чтобы проведать его. Тогда-то артистка узнала, что Нагиев женат. Он состоял в браке с Аллой Щелищевой, более известной под псевдонимом Алиса Шер.
Ранее Гузеева вспомнила о том, как в день рождения отвела детей на стриптиз.
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