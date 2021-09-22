Некоторые знаменитости сами не догадывались о своей связи

Далеко не все звезды любят рассказывать о своей семье. Иногда бывает так, что те или иные представители российского шоу-бизнеса имеют не менее известных родственников. Расскажем, о кровном родстве каких деятелей культуры знают немногие.

Олег Газманов и Ефим Шифрин

Общественность давно заметила, что во внешности певца и артиста есть что-то общее. Ходили слухи, что Газманов и Шифрин являются родственниками. И народ оказался прав. Олег Михайлович приходится Ефиму Залмановичу четвероюродным братом. Сами звезды долгое время не знали о своем родстве.

Маргарита Терехова и Николай Добрынин

Добрынин был женат на дочери Маргариты Борисовны Анне. Артист усыновил сына избранницы Михаила от предыдущих отношений. Николай и Анна в итоге развелись, однако звезда "Сватов" до сих пор поддерживает теплые отношения с пасынком.

Лариса Долина и Ирина Апексимова

Долина приходится Апексимовой троюродной сестрой. Мать певицы и родительница актрисы были двоюродными сестрами. О своей кровной связи Лариса Александровна и Ирина Викторовна узнали только в 2006 году.

Андрей Миронов и Мария Голубкина

Легендарный актер Андрей Миронов около 10 лет состоял в браке с артисткой Ларисой Голубкиной. Когда у них закрутился роман, звезда картины "Гусарская баллада" воспитывала дочь Марию, рожденную от Николая Щербинского. Андрей Александрович относился к девочке как к родной.

Наталья Варлей и Нонна Мордюкова





С 1971 по 1978 годы Варлей состояла в браке с Владимиром Тихоновым – сыном народной артистки СССР Нонны Мордюковой. То есть, Наталья Владимировна приходилась невесткой звезде фильма "Молодая гвардия".

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