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Далеко не все звезды любят рассказывать о своей семье. Иногда бывает так, что те или иные представители российского шоу-бизнеса имеют не менее известных родственников. Расскажем, о кровном родстве каких деятелей культуры знают немногие.
Общественность давно заметила, что во внешности певца и артиста есть что-то общее. Ходили слухи, что Газманов и Шифрин являются родственниками. И народ оказался прав. Олег Михайлович приходится Ефиму Залмановичу четвероюродным братом. Сами звезды долгое время не знали о своем родстве.
Добрынин был женат на дочери Маргариты Борисовны Анне. Артист усыновил сына избранницы Михаила от предыдущих отношений. Николай и Анна в итоге развелись, однако звезда "Сватов" до сих пор поддерживает теплые отношения с пасынком.
Долина приходится Апексимовой троюродной сестрой. Мать певицы и родительница актрисы были двоюродными сестрами. О своей кровной связи Лариса Александровна и Ирина Викторовна узнали только в 2006 году.
Легендарный актер Андрей Миронов около 10 лет состоял в браке с артисткой Ларисой Голубкиной. Когда у них закрутился роман, звезда картины "Гусарская баллада" воспитывала дочь Марию, рожденную от Николая Щербинского. Андрей Александрович относился к девочке как к родной.
С 1971 по 1978 годы Варлей состояла в браке с Владимиром Тихоновым – сыном народной артистки СССР Нонны Мордюковой. То есть, Наталья Владимировна приходилась невесткой звезде фильма "Молодая гвардия".
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