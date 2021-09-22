Народный артист УССР заявил, что "не робот"

Звезда нулевых Алексей Горбунов успел поработать с Бондарчуком и Тодоровским, а также сняться с Никитой Михалковым в "Статском советнике". Однако после событий 2014 года артист решил вернуться на родную Украину, решив устроить бойкот российскому кинематографу.

Артист заявил, что первый год у него было "раздвоение сознания" – многие месяцы он не мог спать из-за событий в стране. У дочери от первого брака осталась квартира в Крыму, где она прожила семь лет. Наследница долго скучала по дому, а отец не мог объяснить, что происходит.

"Потому что раз братья зашли, то что им стоит два истребителя пустить", – пояснил Горбунов.



По мнению Горбунова, каждая вторая украинская семья "переплетена исторически" с российской из-за сложившейся генетики – нации все время находилась "в состоянии войны". А российское и украинское телевидение, уверен актер, является истинным порождением агрессии. Алексей заявил, что до сих пор подвергается вопросам о том, не собирается ли возвращаться в Москву, куда его довольно часто зовут сняться в кино.

"Естественно, я говорю, что, пока не придут в норму отношения, я никуда не поеду, потому что я играть не смогу в этом состоянии – я же не робот", – сообщил артист.

По словам звезды, кризис в отношениях двух государств не должен по законам морали затрагививать искусство – театр, кино и музыка должны оставаться нерушимым мостом. А с Россией, признается Горбунов, связаны его лучшие годы в карьере.

Актер как-то признавался, что одно время не терял надежд на подъем украинского кинематографа, при этом за пять лет жизни в Незалежной он принял участие всего в двух картинах. Сейчас народный артист УССР колесит по стране с группой "Грусть пилота", однако музыка не приносит ему хороших денег.