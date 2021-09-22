На Украине хотят запретить выступления всех российских артистов

На Украине хотят запретить выступления всех российских артистов
Фото: Dmytro Smolyenkoukrinform / Keystone Press Agency / www.globallookpress.com
Известный шоумен решил пожаловаться лично Зеленскому

Известный на Украине телеведущий Игорь Кондратюк создал петицию к главе государства Владимиру Зеленскому на запрет концертов российских артистов. Об этом он сообщил на своей странице в "Фейсбук".

Кондратюк хочет добиться того, чтобы под запретом оказались не только любые гастроли звезд из России, но и корпоративы с их участием и всевозможные фестивали.

Шоумен не упустил возможность назвать РФ "страной-агрессором". Украинец напомнил, что в 2014 году Россия "оккупировала" полуостров Крым, а также якобы развязала гибридную войну.

"Для меня дико и бесчестно, что на восьмом году войны на Украине не запрещены гастроли российских артистов", – отметил Игорь.

Телеведущий отметил, что сначала российские артисты дают концерты для "убийц украинского народа", а через некоторое время выступают уже перед "жертвами россиян". Кондратюк добавил – многие знаменитости из РФ либо поддерживают проекты Кремля, либо спокойно приезжают в Крым. 

Досталось даже тем, кто старается придерживаться нейтральной позиции. Их молчание шоумен расценивает как поддержку притеснений в адрес Незалежной. 

Игорь хочет, чтобы все контакты с агрессором были запрещены. Он отметил – в мире практически 200 стран, поэтому можно быстро найти замену российским звездам. 

Ранее Кондратюк предложил не пускать Софию Ротару на Украину после концерта в Сочи. Однако не все согласились с мнением телеведущего, напомнив ему о старой связи с Россией. 

Источник: Фейсбук ✓ Надежный источник
Анастасия ГОРЮНОВА

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