Умерла звезда "Будулая" Петрачкова

Умерла звезда "Будулая" Петрачкова
Кадр из фильма "Плач перепёлки"
Известной артистке было 82 года

Не стало советской и белорусской актрисы Валентины Петрачковой. Артистка скончалась на 83-м году жизни, 20 сентября, но об этом стало известно только сейчас. 

Точные причины смерти заслуженной артистки РБ не уточняются. Известно лишь, что прощание состоится сегодня, а похоронят Петрачкову на ее родине - в деревне Мерзляково в Витебской области. 

Многим Валентина Тимофеевна запомнилась по роли в киноленте "Будулай, которого не ждут". В фильме она исполнила роль Макарьевны, уточняет РИА ФАН. В репертуаре также много значимых работ в театре. Так, почти 60 лет своей жизни она посвятила Коласовскому театру. За это время актриса примерила порядка 200 образов. 

Многие критики отмечали, что Петрачкова не играет, а живет на сцене. Особенно зрители любили роль Евги в "Колоколах Витебска". Также с теплотой вспоминают о няньке Фелицате в "Правда хорошо, а счастье – лучше" по Островскому или Арине Пантелеевне в ее исполнении в "Женить" Гоголя. 

Ее последней театральной ролью стала Мария-Хосефа в "Доме Бернарды Альбы". В кино она не снималась не так активно. Зрителям известна по лентам "Свежина с салютом", "Плач перепелки", "Знак беды". 

Источник: Официальный сайт Театр имени Якуба Коласа ✓ Надежный источник
Юлия МИХАЙЛОВА

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