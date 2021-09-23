Новоиспеченный режиссер обесценил подвиг советского космонавта

Не так давно Данила Козловский решил попробовать себя в качестве режиссера. Его первой серьезной работой стала кинолента "Чернобыль", рассказывающая об аварии на АЭС. Фильм вышел в апреле этого года, уже тогда картина получила неоднозначные отзывы. Но о режиссерской работе звезды "ДухLess" снова вспомнили после выхода обзора блогера BadComedian.

Особенно много вопросов к Козловскому появилось после одного из эпизодов, в котором его герой оскорбляет Юрия Гагарина. Так, Евгений Баженов (настоящее имя блогера – прим.ред.) обратил внимание, что в момент, когда спасатели должны погрузиться в резервуар с радиационной водой под аварийным блоком АЭС, актер успокаивает своего товарища, говоря, что космонавт "обоссался" во время первого полета.

Мол, первый человек в космосе тоже боялся, но все-таки совершил свой подвиг. Правда, описывая полет космонавта, историки решили умолчать об этом неприятном моменте. Но герой Козловского точно знает, как было на самом деле.

Неравнодушные пользователи тут же стали атаковать социальные сети актера. По иронии судьбы, гневные комментарии появлялись под постом о том, что Козловский был удостоен премии GQ как режиссер года.

"Хоть Гагарина можно было не трогать!", "Зачем Гагарина унижать в Чернобыле было?", "Он такой же режиссёр, как магазинный манекен – актер", "Надеемся, вы никогда ничего снимать больше не будете", "За Гагарина обидно", " И да, за Гагарина ты это зря так. Не ожидал от тебя такой низости и надругательства над героями родины", "А за такое "кино" теперь лучшего режиссера дают?!"

– возмущаются пользователи Сети.

Сам Козловский пока никак не комментировал разгромный обзор Баженова, но пользователи с нетерпением ждут ответа режиссера.

Ранее Козловский показал фото с прогулки с годовалой дочерью.