"Это сложно": дочь Бодрова-младшего поделилась впечатлениями от съемок в интимных сценах

"Это сложно": дочь Бодрова-младшего поделилась впечатлениями от съемок в интимных сценах
Кадр из фильма "Море волнуется раз"
Актриса дебютировала в большом кино

Ольга Бодрова решила пойти по стопам и стала актрисой. Накануне восходящая звезда отечественного кинематографа дебютировала в кино. На Кинотавре состоялась премьера фильма "Море волнуется раз", в котором она исполнила главную роль. Наследница именитого актера раскрыла подробности съемок и рассказала о трудностях, с которыми ей пришлось столкнуться. 

По словам Бодровой, фильм снимали в атмосфере большой любви и творчества, поэтому он так важен для нее. Еще во время кастинга Ольга осознала, что ей будет комфортно и просто работать с режиссером Николаем Хомерики. Так и получилось, но без щекотливых моментов все равно не обошлось. 

Когда журналисты поинтересовались, сложно ли было актрисе сниматься в постельных сценах, ответ был утвердительным. Она отметила, что читала сценарий, поэтому знала о том, что подобные эпизоды есть. 

"Это моя профессия, как-то надо подходить к этому спокойно, осознанно. Понятно, что это сложно", 

– подытожила Бодрова, добавив, что не стала спорить с режиссером о необходимости интимных сцен. Мол, если Хомерики посчитал, что они нужны, значит, так и есть. 

О своей героине дебютантка отзывается с теплотой. Ольга отметила, что не пыталась сознательно изменить девушку, которую играет, но со временем стала лучше и глубже ее понимать. 

Ранее "Утро.Ньюс" рассказывало, как сейчас живет семья Сергея Бодрова. 

Источник: "Известия" ✓ Надежный источник
Юлия МИХАЙЛОВА

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