Девушка решила поэкспериментировать со стилем

Дочь продюсера Егора Кончаловского и актрисы Любови Толкалиной, Мария, не так часто выходит в свет. Пару дней назад девушка все-таки сделала исключение и появилась на одном из светских мероприятий вместе с матерью.

Мария и Любовь посетили премию Glamour Best of Beauty 2021, которая состоялась в московском Мультимедиа Арт Музее. Фотографиями с того вечера Кончаловская поделилась на своей странице в "Инстаграм".

Наследница кинорежиссера решила немного сменить имидж, чем удивила фанатов. Все привыкли видеть девушку с копной темно-каштановых кудрей. Однако в этот раз она решила выпрямить волосы и оставить их распущенными.

Что касается внешнего вида, то Мария выбрала наряд в готическом стиле. Она надела на себя черное платье ниже колен с прозрачными длинными рукавами и темные туфли с заостренным носом. Строгий образ был дополнен насыщенной красной помадой и дерзкими стрелками.

Толкалина сильно контрастировала с дочерью. Актриса надела на себя замысловатое платье, состоящее из двух частей – светлой блузы с поясом и желтой плиссированной юбки.

Пользователи Сети завалили мать и дочь комплиментами. Многие отметили, что не сразу узнали Марию из-за ее новой прически.

"Очень стильные!", "Не сразу вас узнала) Здорово, когда получается так меняться", "Ничего себе", "Какие же вы шикарные!" – прокомментировали восторженные подписчики.

Ранее поклонники посочувствовали Толкалиной из-за слов Кончаловского о новой семье.