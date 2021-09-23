Супругу актер считает своим ангелом-хранителем

В последнее время у 59-летнего Александра Лыкова нет отбоя от предложений в работе. Многим зрителям актер известен по роли Казановы в сериале "Улица разбитых фонарей", другие же с удовольствием смотрят "Гранд" с его участием. Артист, который редко дает интервью, решился побеседовать с журналистами и рассказал о том, как жена уберегла его от смерти.

Со своей супругой Аллой Лыков вместе уже 39 лет. Женщина подарила своему избраннику двух детей. Когда родилась дочь, у пары не было даже квартиры, но путь от жизни, как говорит актер, "в углу" к успеху они проделали вместе. Более того, свою жену Александр Анатольевич называет своим ангелом-хранителем.

Лыков не скрывает, что Алла уберегла его от смерти.

"От физической смерти. И не один раз",

– объяснил актер, а после вспомнил о недавнем случае, когда супруга запретила ему ехать с другом на фрифлай. Женщина отругала актера, они немного поскандалили, но от опасной затеи звезда российского кинематографа все-таки отказался.

Избранница Лыкова подобным образом следит и за их внуком Давидом. Говоря о наследнике, актер отмечает, что они с ним очень похожи. Мальчик постоянно отвлекается, поэтому за ним нужен глаз да глаз.

"Мы с ним как одной природы",

– тепло отмечает артист.

К слову, единственный сын Лыкова Матвей решил пойти по стопам отца. 33-летний мужчина уже успел сняться в нескольких картинах и порой появляется в рекламных кампаниях известных брендов в качестве модели. О том, как живут наследники других звезд – в материале "Утро.Ньюс".