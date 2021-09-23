"Это трагедия": Шукшина разгромила новое шоу Ивлеевой

"Это трагедия": Шукшина разгромила новое шоу Ивлеевой
Мария Шукшина. Фото: Anatoly Lomohov / Russian Look / www.globallookpress.com
Актриса назвала проект телеведущей "извращением"

Заслуженная артистка РФ Мария Шукшина высказала свое мнение о шоу, которое запустила блогер Анастасия Ивлеева. Речь идет о выступлениях так называемых "драг-квин" – мужчин, накрашенных и одетых как женщины.

В личном микроблоге Анастасия не раз рассказывала поклонникам про свой проект, суть которого заключается в том, чтобы выбрать лучшего "драг-квин" артиста. Зрителей будут ждать танцевальные и вокальные номера, а также прочие развлечения.

Шукшина пребывает в шоке от того, что подобные вещи популяризируются в обществе. Такие мероприятия, по мнению кинозвезды, только развращают народ.

Мария уверена – причина, по которой люди с удовольствием поглощают такого рода информацию, кроется в низком уровне культуры. И дальше, как считает артистка, будет только хуже.

"Извращение, Содом и Гоморра, одним словом. Поэтому, конечно, это трагедия, это беда", – заявила возмущенная Шукшина.

Актриса обратила внимание на то, как сильно изменилось современное общество. Институт семьи уже не так важен, а практика однополых союзов, наоборот, набирает обороты. Такая тенденция пугает Марию.

Знаменитость добавила – избавиться от развращающих умы шоу можно. Но для этого власти должны ввести специальную цензуру, передает "Царьград".

Ранее Ивлеева ответила на обвинения Ольги Скабеевой в "тотальной безграмотности". Напомним, некоторое время назад Анастасия стала героиней Ютуб-шоу Ксении Собчак. В эфире блогер допустила несколько ошибок, что не осталось незамеченным. 

Источник: Царьград ✓ Надежный источник
Анастасия ГОРЮНОВА
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