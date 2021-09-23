Молодые люди находятся в Сочи

Некоторое время назад общественность узнала о том, что у сына Олега Табакова и Марины Зудиной Павла есть дочь. Ребенка 26-летнему актеру подарила Софья Синицина. Однако вскоре стало понятно, что наследник звезды кинокартины "Семнадцать мгновений весны" не живет с матерью малышки. Журналисты выяснили, кем занято сердце молодого красавца.

Оказывается, Павел состоит в отношениях с пиарщицей Ксенией. Накануне парочка появилась на вечеринке, организованной онлайн-кинотеатром KION.

Мероприятие проходило в Сочи. Среди приглашенных оказались Табаков-младший, его новая пассия, а также звездная родительница. Поначалу Павел и Ксения вели себя достаточно сдержанно, не демонстрируя свои чувства – а все потому, что рядом находилась вдова Олега Павловича.

Когда Марина Вячеславовна уехала с вечеринки, возлюбленные ушли в настоящий отрыв. Молодые люди наконец-то смогли дать волю своим эмоциям – они ритмично двигались под музыку, при этом находясь в паре сантиметров друг от друга.

В конце видео, опубликованного в телеграм-канале Super.ru, запечатлен момент, как Павел и Ксения стоят в обнимку на улице. По всей видимости, актер устал скрывать свою возлюбленную. Но стоит отметить, что Табаков-младший пока не публикует совместные фото с девушкой в своем "Инстаграм".

Что касается матери своей дочери, то Павел поддерживает с ней дружеские отношения.

Ранее Зудина выложила редкие кадры с внучкой Табакова.