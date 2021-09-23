Известный актер: СМИ рассекретили имя возлюбленного внучки Янковского

Известный актер: СМИ рассекретили имя возлюбленного внучки Янковского
Олег Янковский. Фото: Gennadii Usoev / Russian Look / www.globallookpress.com
Актриса вышла с избранником в свет

Елизавета Янковская – внучка звезды кинокартины "Тот самый Мюнхгаузен" Олега Ивановича, прилетела в Сочи, чтобы побывать на известном фестивале "Кинотавр". Журналисты засняли 27-летнюю актрису с предполагаемым избранником – артистом Александром Палем.

Янковская старается не афишировать свою личную жизнь. Поэтому новость о том, что наследница легендарного актера встречается с коллегой по шоу-бизнесу, стала настоящей сенсацией в СМИ.

На "Кинотавре" Елизавета представляет фильм "Понедельники" режиссера Евгения Григорьева. Фотографии с мероприятия появились на официальной странице фестиваля в "Инстаграм".

Так, на первом снимке Янковская позирует в компании Паля и еще одного популярного актера Юрия Борисова.

Девушка надела короткое платье с замысловатым принтом и джинсовую куртку. Ее возлюбленный отдал предпочтение одежде более спортивного стиля. Он вышел в свет в черных штанах, толстовке и ветровке.

Официально Елизавета и Александр не подтвердили свой роман. О том, что они состоят в отношениях, сообщает "Комсомольская Правда".

Напомним, актриса родилась в браке Филиппа Янковского и Оксаны Фандеры. У красавицы есть родной брат – Иван, сыгравший в нашумевшем фильме "Текст".

В июне этого года стало известно о том, что у Ивана Янковского и его избранницы Дианы Пожарской родился сын. Малыша назвали Олегом – в честь именитого дедушки. 

Источник: Комсомольская Правда ✓ Надежный источник
Анастасия ГОРЮНОВА
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