Деятель культуры попросил оставить семью больного в покое

Продюсер Александр Роднянский высказался о состоянии подхватившего коронавирус кинорежиссера Андрея Звягинцева. Деятель культуры специально посвятил своему именитому коллеге пост в "Инстаграм", чтобы расставить все точки над i.

Роднянский отметил, что родных и друзей сценариста постоянно осаждают представители различных СМИ. Журналисты пытаются выяснить хоть какие-то подробности, связанные с самочувствием Андрея Петровича.

Продюсер обратился к общественности с просьбой оставить в покое родственников Звягинцева. Все происходящее с кинорежиссером он назвал "сложным моментом". Однако надежда на лучшее все-таки имеется.

Александр Ефимович добавил – семье Звягинцева оказывают помощь многие люди, среди которых есть даже политики и крупные бизнесмены. Роднянский пообещал, что когда все трудности останутся позади, то имена этих благородных персон будут раскрыты.

Также он заявил, что если произойдут какие-то изменения, то общественность сразу о них узнает.

"Уверен, что скоро мы продолжим работу над следующим фильмом выдающегося режиссера", – отметил продюсер.

В разделе комментариев пользователи Сети пожелали Звягинцеву скорейшего выздоровления.

"Здоровья Андрею Петровичу", "Он один из лучших! Дай Бог ему скорейшего выздоровления и возвращения к работе", "Пусть все образуется наилучшим образом", – отметили неравнодушные подписчики.

Напомним, в середине августа у кинорежиссера диагностировали серьезное поражение легких – около 90%. Врачи приняли решение ввести его в искусственную кому.

Ранее стало известно о том, что Андрей Петрович вышел из комы.