Вид Стриженовой удивил работников Первого канала

Вид Стриженовой удивил работников Первого канала
Екатерина Стриженова. Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press/www.globallookpress.com
Звезда в спешке забыла посмотреть в зеркало

Екатерина Стриженова является активной пользовательницей "Инстаграм". Телеведущая делится с подписчиками не только фотографиями из домашнего архива, но и рабочими моментами. В этот раз телезвезда рассказала о казусе, который недавно с ней случился.

В разделе "сторис" Стриженова опубликовала фото, на котором она запечатлена в темно-синем платье свободного кроя и с собранными сзади волосами. На первый взгляд кажется, что ничего необычного на этом снимке нет.

Однако если прочитать оставленные Екатериной надписи, то все сразу встает на свои места.

"Нельзя так спешить на работу – платье наизнанку", – отметила телеведущая.

Действительно, если хорошенько приглядеться, можно заметить швы и вывернутые шиворот-навыворот карманы. Чтобы усилить эффект комичности от данной ситуации, звезда добавила на свое лицо анимированный стикер в виде выпрыгивающих от удивления глазных яблок.

Фото: instagram.com/stories/strizhenovae

Звезда передачи "Время покажет" рассказала, что когда пришла в телецентр Останкино, коллеги по Первому каналу странно смотрели на нее и провожали недоуменными взглядами. Стриженова никак не могла понять, в чем причина такой реакции.

Через некоторое время до знаменитости дошло, что было не так в ее внешнем виде. Теперь телеведущая вспоминает об этом инциденте с улыбкой.

Ранее Александр Гордон вспомнил об увольнении Стриженовой из шоу "Они и мы". Продюсеры заменили Екатерину, поскольку она не подходила под новый формат передачи. 

Источник: Инстаграм ✓ Надежный источник
Анастасия ГОРЮНОВА

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