Певица пройдет экспертизу на вменяемость

Разборки вокруг имущества популярной оперной певицы Марии Максаковой вышли на новый уровень. Знаменитость борется с бывшим мужем и двумя старшими детьми за право обладать роскошной квартирой в центре Москвы. Разбирающийся в этом запутанном деле судья дошел до того, что отправил артистку к психиатру.



Отобрать жилые метры у родной матери хотят ее дети Илья и Людмила. Их действиями руководит отец, бывший супруг знаменитости Владимир Тюрин. По задумке ополчившихся на мать наследников Максакова должна в судебном порядке подарить им роскошное жилье.

Основным аргументом в этом деле является дарственная, которую Мария подписала в пользу детей несколько лет назад. Однако Максакова убеждает судебных экспертов, что в тот момент на нее оказывали колоссальное давление, и в целом она находилась не в себе. Суд решил проверить это заявление и отправил 44-летнюю певицу на экспертизу к медицинским специалистам Алексеевской больницы (бывшая Кащенко).

Максакова удовлетворена таким решением инстанции. Она отметила, что специалисты тоже посчитали весьма странным такой широкий жест с передачей квартиры родственникам.

"Столь щедрый жест с моей стороны даже святой инквизиции показался несколько эксцентричным", – рассказывает в беседе с корреспондентом издания "СтарХит" оперная певица.

Стоит отметить, что кроме квартиры у Марии ничего не осталось. Знаменитость живет с младшим пятилетним сыном и готова до последнего бороться, чтобы сохранить крышу над его головой.

К слову, недавно стало известно, что однажды Максакова облысела после пережитого стресса.