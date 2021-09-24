Место на кладбище певец приобрел уже давно

На голову Шуры за 46 лет свалилось немало испытаний. Певец смог победить рак, справиться с зависимостью и сильно похудеть. Артист не скрывает, что очень боится того, что из-за пагубных привычек и онкологии у него может возникнуть патология. Так или иначе, об организации собственных похорон исполнитель хита "Ты не верь слезам" уже задумался.

Много лет назад Шура приобрел место на Даниловском кладбище. Да и гроб двухдверный уже, к слову, готов. Об этом позаботился один из поклонников звезды.

"И березку уже посадили у меня на кладбище на моем месте, которое для меня",

– хвастается певец, отмечая, что это удовольствие стоит очень дорого.

И хотя экстрасенсы предупреждают, что готовиться к собственной смерти заранее – плохой знак, Шуру это ничуть не смущает. Например, оградка на месте захоронения будет сделана из элементов кровати, в которой певец спит сейчас.

Дизайн спального места разрабатывался специально для артиста около 18 лет назад. Кованные элементы щедро усыпаны виноградными гроздьями, поэтому расставаться с ними даже на том свете музыкант не собирается.

Ранее в Сети появились свежие фотографии Шуры. Певец напугал поклонников своим изможденным видом.



