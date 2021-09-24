Искусственная шевелюра стала необходимостью для многих знаменитостей

Для того чтобы блистать на сцене и приковывать к себе взгляды миллионов фанатов, необходимо выглядеть на все сто. В погоне за красотой многие российские знаменитости не пренебрегают всевозможными ухищрениями. Так, искусственные локоны стали неотъемлемой частью образа ряда именитых артистов.



Алла Пугачева

Королева отечественной эстрады Алла Пугачева всегда предстает перед преданными поклонниками с пышной рыжей шевелюрой. Объемная прическа стала визитной карточкой Примадонны. Разумеется, в этом деле не обходится без искусственных локонов.

Ирина Аллегрова





Исполнительница хитов "Императрица", "Младший лейтенант", "Бабы-стервы" и других сама рассекретила манипуляции с внешностью. Недавно Аллегрова выложила снимок, на котором предстала без знаменитых светлых локонов. Оказалось, что звезда брюнетка с весьма скромной шевелюрой, а на концерты она приходит в парике.

Татьяна Буланова

К сожалению, Буланова не может похвастаться роскошными волосами. Раньше она часто прибегала к возможностям париков. На концертах артистка неизменно выступала с искусственными волосами. Впрочем, сейчас она решила выглядеть натурально и больше не носит накладные локоны.

Эдита Пьеха





Карьера певицы обязала Эдиту Станиславовну всегда отлично выглядеть. Красивые волосы артистки постоянно подвергались сушке и укладкам. В итоге манипуляции стилистов сильно ударили по здоровью локонов, и звезде пришлось перейти на парики. Впрочем, Пьеха никогда не скрывала, что носит искусственные волосы.

Филипп Киркоров

Король отечественной эстрады привык поражать публику великолепным внешний видом. Однако оказалось, что артист страдает облысением. Именно поэтому ему приходится носить шиньон. Однако сам Киркоров продолжает уверять общественность, что его привлекательность абсолютно натуральна.