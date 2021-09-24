Без парика никуда: какие российские звезды используют накладные волосы

Эдита Пьеха. Фото: Valeriy Matusov/Russian Look/www.globallookpress.com Алла Пугачева. Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press/www.globallookpress.com
Ирина Аллегрова. Фото: Anton Belitsky/Russian Look/www.globallookpress.com Филипп Киркоров. Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press/www.globallookpress.com Татьяна Буланова. Фото: Gennadii Usoev/Russian Look/www.globallookpress.com
Искусственная шевелюра стала необходимостью для многих знаменитостей

Для того чтобы блистать на сцене и приковывать к себе взгляды миллионов фанатов, необходимо выглядеть на все сто. В погоне за красотой многие российские знаменитости не пренебрегают всевозможными ухищрениями. Так, искусственные локоны стали неотъемлемой частью образа ряда именитых артистов.

Алла Пугачева

Алла Пугачева. Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press/www.globallookpress.com

Королева отечественной эстрады Алла Пугачева всегда предстает перед преданными поклонниками с пышной рыжей шевелюрой. Объемная прическа стала визитной карточкой Примадонны. Разумеется, в этом деле не обходится без искусственных локонов.

Ирина Аллегрова

Ирина Аллегрова. Фото: Anton Belitsky/Russian Look/www.globallookpress.com

Исполнительница хитов "Императрица", "Младший лейтенант", "Бабы-стервы" и других сама рассекретила манипуляции с внешностью. Недавно Аллегрова выложила снимок, на котором предстала без знаменитых светлых локонов. Оказалось, что звезда брюнетка с весьма скромной шевелюрой, а на концерты она приходит в парике.

Татьяна Буланова

Татьяна Буланова. Фото: Gennadii Usoev/Russian Look/www.globallookpress.com

К сожалению, Буланова не может похвастаться роскошными волосами. Раньше она часто прибегала к возможностям париков. На концертах артистка неизменно выступала с искусственными волосами. Впрочем, сейчас она решила выглядеть натурально и больше не носит накладные локоны.

Эдита Пьеха

 Эдита Пьеха. Фото: Valeriy Matusov/Russian Look/www.globallookpress.com 

Карьера певицы обязала Эдиту Станиславовну всегда отлично выглядеть. Красивые волосы артистки постоянно подвергались сушке и укладкам. В итоге манипуляции стилистов сильно ударили по здоровью локонов, и звезде пришлось перейти на парики. Впрочем, Пьеха никогда не скрывала, что носит искусственные волосы.

Филипп Киркоров

Филипп Киркоров. Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press/www.globallookpress.com

Король отечественной эстрады привык поражать публику великолепным внешний видом. Однако оказалось, что артист страдает облысением. Именно поэтому ему приходится носить шиньон. Однако сам Киркоров продолжает уверять общественность, что его привлекательность абсолютно натуральна.

Ольга ФЕДОРОВА
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