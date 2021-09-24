Некоторые заявления звезды идут вразрез с реальностью

Знаменитая телеведущая Ксения Собчак славится своими скандальными высказываниями и нападками на коллег по шоу-бизнесу. На этот раз знаменитость решила пройтись по людям, которые верят в энергетические потоки и во всем видят влияние Вселенной. Однако ее выпад изящно парировал бывший супруг Максим Виторган.



Новый пост на своей странице в социальной сети "блондинка в шоколаде" посвятила так называемым "магическим коучерам". Телеведущая заявила, что некоторые выражения заставляют ее всерьез задумываться о нормальности психологического состояния собеседника. В черный список Собчак попали такие популярные в последнее время фразочки, как "Я в моменте", "Я в потоке", "Вселенная дала", "У меня сейчас такая мощная трансформация идет", "Это все иллюзии ума" и другие.

Собчак призналась, что подобного рода выражения являются для нее сигналом, что от человека нужно бежать сломя голову. В противном случае неровен час собеседник может заставить купить "шапочку из фольги" или продать свой коучинг.

Остроумная и язвительная запись телеведущей привлекла к себе внимание общественности. Но больше всего людям понравился комментарий ее бывшего возлюбленного Виторгана. Некоторые фразы в длинном списке поразили Максима, ведь именно Ксения научила его так разговаривать.

"Отпусти это"? "Я в принятии"? Это все вошло в мой словарь вместе с тобой! Так ты впаривала мне магический коучинг?" – вопрошает артист.



Поклонникам пришелся по вкусу выпад Виторгана, и они поддержали его многочисленными комментариями.

Стоит отметить, что Ксения большая любительница вставлять свои пять копеек в любое дело. Недавно она назвала "сливом" увольнение Тины Канделаки с должности главного продюсера телеканала "Матч ТВ".