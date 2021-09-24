Диктор однажды оказалась на грани между жизнью и смертью

Ангелина Вовк стала новой героиней передачи "Секрет на миллион". В беседе с Лерой Кудрявцевой радиоведущая высказалась о несостоявшемся материнстве.

Напомним, Вовк была замужем два раза. С первым избранником, актером Геннадием Чертовым, она состояла в браке с 1966 по 1982 годы.

Вторым супругом Ангелины Михайловны стал архитектор Индржих Гец. Они прожили вместе около 13 лет.

Однако телезвезда не подарила ребенка ни первому, ни второму мужу. Многие пытались узнать, по какой причине телезвезда не стала матерью. Поначалу такие вопросы расстраивали диктора, но позже она научилась спокойно реагировать на подобное.

Сейчас же Вовк не жалеет об отсутствии наследников.

"Иногда я думаю: "Боже мой, какое счастье, что у меня нет собственных детей!" – заявила Ангелина Михайловна.

В прошлом году радиоведущая побывала на проекте "Судьба человека". Там она призналась, что могла стать матерью в первом браке. К несчастью, врачи диагностировали у нее внематочную беременность. Звезде требовалась срочная операция.

Ситуация была достаточно сложной, поэтому медработники не исключали печального исхода. За жизнь Ангелины Михайловны боролись около трех месяцев. Вполне возможно, что именно пережитое кардинально поменяло отношение Вовк к детям.

С 2019 года 79-летняя знаменитость встречается с ведущим Михаилом Куницыным. Мужчина значительно моложе диктора.

Своими внучками Ангелина Михайловна считает дочерей крестников – Ангелину и Анну.

Ранее стало известно о том, что радиоведущая задумалась о свадьбе с молодым любовником.