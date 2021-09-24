Журналист решил вспомнить классику, комментируя слова гостя о Незалежной

Известный российский телеведущий Андрей Норкин прокомментировал в студии НТВ заявление присутствующего эксперта об Украине. Журналист решил отреагировать на слова гостя крылатой фразой из советской киноклассики.

Как пишет "Царьград", Норкин припомнил популярную цитату из советской комедии Георгия Данелии "Афоня", комментируя позицию украинских властей.

"Дай рупь, родственник!" – приводит ресурс слова Норкина.

Так, в новом выпуске общественно-политического ток-шоу "Место встречи" выступил глава "Центра политических исследований и консалтинга" Андрей Федоров, который дал развернутый ответ на вопрос о том, по какой причине Киев регулярно обращается с просьбами к иностранным государствам.

По мнению специалиста, положение киевской администрации не самое завидное, а потому иных вариантов она для себя не видит.

"Просто так никто ничего не даст. А когда будешь добиваться и просить – даст", – высказался гость.

В ответ ведущий предложил представить в голове следующую картину: друг постоянно обращается с просьбами, донимая звонками и сообщениями даже в ночное время суток. В какой-то момент, выразил уверенность журналист, ситуация может вывести из себя, и "друг" будет отправлен в "черный список".

Однако, по словам Федорова, с целым государством так нельзя поступить. Норкин же отреагировал на это фразой из фильма Данелии.

Напомним, что в действительности персонаж из фильма "Афоня" Федул, который по сюжету приходился приятелем главному герою, использовал фразу не "Дай рупь, родственник", а "Гони рубль, родственик".

Ранее Норкин выдал остроты про финансовые аппетиты правительства Украины, несоизмеримые с ее реальной платежеспособностью.