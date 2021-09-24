Романиста заметили в одном из подвалов Москвы, утверждает источник

Известный писатель Виктор Пелевин якобы появился на публике впервые за двадцатилетний период. Соответствующие снимки распространили в Сети.

На опубликованных фотографиях можно заметить, что похожий внешне на писателя мужчина раздает в неприглядном помещении автографы для поклонников, а на столе рядом с ним лежит новое произведение- "TRANSHUMANISM INC.".

Так, авторы телеграм-канала "Беспощадный пиарщик" сообщили следующее: в Сети пронесся слух, что автор культовых романов современности прибыл в российскую столицу и спустился в "некий тайный подвал", где начал раздавать автографы поклонницам.

Многие усомнились в достоверности информации, указав, что в последний раз писатель появлялся на публике двадцать лет назад – Пелевина тогда видели на литературном симпозиуме в Токио. Именно с этим событием связано его последнее из известных фото.

"Что-то не верится, что сам", "И что характерно – подписывает карандашом", "Думаю, просто похожего бомжа подобрали и делают пиар", "Во-первых, не похож, во-вторых – зачем ему это? Столько лет сидеть в подполье, чтобы потом пойти автографы раздавать ради пиара", "Какой-то Виктор Олегович не Виктор Олегович", "Руки слишком молодые, на контрасте с подозрительно-рыхлым лицом", "Это явно не Пелевин", – пишут пользователи в ветке комментариев (орфография и пунктуация сохранены – прим. ред.).

Как пишет "Рамбер", эссеист довольно давно хранит в тайне свою личность, что порождает множество слухов вокруг его персоны. К примеру, ведущий Александр Гордон и вовсе однажды усомнился в существовании Пелевина – якобы вместо одного книги пишут несколько человек.