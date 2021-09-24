Дочь Шойгу показала фото через неделю после родов

Дочь Шойгу показала фото через неделю после родов
Фото: www.instagram.com/stories/ksenia_shoigu
Девушка быстро теряет лишние килограммы

Недавно наследница министра обороны Сергея Шойгу Ксения впервые стала матерью. Она подарила дочь жениху Алексею Столярову. Девочку пара назвала Миланой. На своей странице в "Инстаграм" Ксения показала, как выглядит спустя неделю после родов.

Напомним, Милана появилась на свет 17 сентября. Несколько дней назад избранник забрал Ксению вместе с малышкой из роддома.

В разделе "сторис" Шойгу опубликовала фотографию, сделанную в лифте. На снимке она позирует в короткой кожаной юбке, черном пиджаке и белой блузке с галстуком. В одной руке Ксения держит блокнот. По всей видимости, 30-летняя наследница Сергея Кужугетовича отправилась решать рабочие вопросы.

"Всем привет, осталось 4,5 килограмма", – написала она.

Ксения имела в виду лишние килограммы, которые ей еще предстоит сбросить. Результат не может не удивлять, ведь многие женщины долгое время восстанавливаются после родов.

Фото: www.instagram.com/stories/ksenia_shoigu

Стоит отметить, что до беременности Шойгу вела активный образ жизни. Вместе со своим женихом, фитнес-блогером Алексеем, девушка участвовала в марафонах и прочих спортивных мероприятиях. Скорее всего именно по этой причине ей удалось быстро прийти в форму.

Ранее Столяров рассказал историю знакомства с возлюбленной. Через некоторое время после знакомства Алексей пригласил Ксению в Париж, и она приняла спонтанное предложение. В поездке они поняли, что между ними зарождаются чувства. 

Источник: Инстаграм ✓ Надежный источник
Анастасия ГОРЮНОВА
новости партнеров

Вице-премьера Крыма обвинили в хищении 57 миллионов рублей

Бывший чиновник уверяет, что денег не крал

Накануне запуска: в США готовят новые санкции против "Северного потока-2"

Очередные рестрикции вступят в силу в ближайшее время

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей