Девушка быстро теряет лишние килограммы

Недавно наследница министра обороны Сергея Шойгу Ксения впервые стала матерью. Она подарила дочь жениху Алексею Столярову. Девочку пара назвала Миланой. На своей странице в "Инстаграм" Ксения показала, как выглядит спустя неделю после родов.

Напомним, Милана появилась на свет 17 сентября. Несколько дней назад избранник забрал Ксению вместе с малышкой из роддома.

В разделе "сторис" Шойгу опубликовала фотографию, сделанную в лифте. На снимке она позирует в короткой кожаной юбке, черном пиджаке и белой блузке с галстуком. В одной руке Ксения держит блокнот. По всей видимости, 30-летняя наследница Сергея Кужугетовича отправилась решать рабочие вопросы.

"Всем привет, осталось 4,5 килограмма", – написала она.

Ксения имела в виду лишние килограммы, которые ей еще предстоит сбросить. Результат не может не удивлять, ведь многие женщины долгое время восстанавливаются после родов.

Стоит отметить, что до беременности Шойгу вела активный образ жизни. Вместе со своим женихом, фитнес-блогером Алексеем, девушка участвовала в марафонах и прочих спортивных мероприятиях. Скорее всего именно по этой причине ей удалось быстро прийти в форму.

Ранее Столяров рассказал историю знакомства с возлюбленной. Через некоторое время после знакомства Алексей пригласил Ксению в Париж, и она приняла спонтанное предложение. В поездке они поняли, что между ними зарождаются чувства.