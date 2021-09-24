Личная жизнь актрисы не сложилась

Узбекская и российская актриса Матлюба Алимова сыграла в таких известных кинокартинах, как "Цыган", "Возвращение Будулая", "Снайпер" и других. Артистка смогла завоевать огромную популярность. Однако в какой-то момент деятельница культуры пропала с радаров.

В последний раз актриса появилась на экранах в 2016 году. Она получила роль в сюрреалистической комедии "Мухаморы".

Долгое время общественность гадала – куда пропала Матлюба Фархатовна. В итоге журналистам удалось выяснить, что стало с Алимовой.

Актриса пережила неудачный брак. Ее первым и единственным мужем стал Мурат Ахметов. Будущие супруги познакомились во ВГИКе. Красавица-Матлюба училась на актерском факультете, а ее возлюбленный – на режиссерском.

Поначалу артистка не подозревала о том, что избранник был невероятно ревнивым человеком. Вся подноготная вскрылась уже после свадьбы. Мурат буквально изводил жену и постоянно сомневался в ее верности. Мужчина часто срывался на супруге, что делало жизнь кинозвезды невыносимой.

Матлюба Фархатовна устала терпеть унижения и издевательства со стороны мужа. В конечном итоге артистка приняла решение подать на развод. Примечательно, что стать матерью актриса так и не успела.

После разрыва с супругом для знаменитости наступили тяжелые времена. Она нашла утешение в православной вере, передает "Экспресс Газета".

По имеющимся данным, последние годы Алимова живет в Сретенском монастыре. Она больше не появляется на публике и не снимается в кино.