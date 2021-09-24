Комик поделился фотографиями со свадьбы в соцсетях

Популярный российский комик Сергей Мезенцев обрел супружеское счастье со стилистом Марианной Елисеевой, которая работает в популярной телепередаче "Модный приговор" на Первом канале. Фотографиями артист решил поделиться с поклонниками в своем микроблоге.

На фото можно заметить 38-летнего комика, который в нестандартном костюме пытается угнаться за невестой. От рубашки Сергей по каким-то причинам решил отказаться, украсив свою шею крупными бусами. А любимая остановила свой выбор на коротком платье с квадратообразным вырезом.

"Ничему жизнь нас не учит!" – написал артист на своей странице в социальной сети "Инстаграм", представив аудитории свою супругу.

Поклонники заполнили ветку для комментариев поздравлениями, пожелав молодоженам счастья и вечной любви.

"Сережа, если тебя заставили, моргни три раза", "Когда радуешься за незнакомых лично тебе людей, как за родных!", "Ну неужели. Думал, состарюсь и умру, пока Серега решится на это. Поздравляем", "Поздравлямба! Какая вы красивая пара", "Не успел жениться, а уже без рубашки остался. Ба-дум-тс. Счастья", "Прекрасная пара! Поздравляю!!! Это слезы счастья!!!" – пишут пользователи (орфография и пунктуация сохранены – прим. ред.).

Как пишет Super.ru, этот брак для Сергея стал вторым. Первой супругой артиста была Вера, с которой его связывало семнадцать лет брачных уз. Она родила ему сына Ивана. С Марианной же Сергей начал встречаться два года назад. Какое-то время пара не спешила раскрывать свою связь, однако постепенно стала появляться вместе на публике и выкладывать совместные фотографии.