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Популярный российский комик Сергей Мезенцев обрел супружеское счастье со стилистом Марианной Елисеевой, которая работает в популярной телепередаче "Модный приговор" на Первом канале. Фотографиями артист решил поделиться с поклонниками в своем микроблоге.
На фото можно заметить 38-летнего комика, который в нестандартном костюме пытается угнаться за невестой. От рубашки Сергей по каким-то причинам решил отказаться, украсив свою шею крупными бусами. А любимая остановила свой выбор на коротком платье с квадратообразным вырезом.
"Ничему жизнь нас не учит!" – написал артист на своей странице в социальной сети "Инстаграм", представив аудитории свою супругу.
Поклонники заполнили ветку для комментариев поздравлениями, пожелав молодоженам счастья и вечной любви.
"Сережа, если тебя заставили, моргни три раза", "Когда радуешься за незнакомых лично тебе людей, как за родных!", "Ну неужели. Думал, состарюсь и умру, пока Серега решится на это. Поздравляем", "Поздравлямба! Какая вы красивая пара", "Не успел жениться, а уже без рубашки остался. Ба-дум-тс. Счастья", "Прекрасная пара! Поздравляю!!! Это слезы счастья!!!" – пишут пользователи (орфография и пунктуация сохранены – прим. ред.).
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