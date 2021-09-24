Крутой станет дедушкой в четвертый раз

Крутой станет дедушкой в четвертый раз
Игорь Крутой. Фото: Ekaterina Tsvetkova / Global Look Press / www.globallookpress.com
Внука или внучку звезде подарит внебрачный сын

В эфире передачи "Судьба человека" композитор Игорь Крутой признался, что у него есть внебрачный сын. Выяснилось, что в скором времени наследник знаменитости впервые станет отцом.

Много лет назад Игорь Яковлевич сошелся с женщиной по имени Ирина, которая работала продавщицей в столичном гастрономе. Спустя некоторое время она узнала, что беременна.

В тот период Ирина состояла в браке с Сергеем Мирошниковым. Когда на свет появился сын Яков, мужчина даже не мог подумать, что ребенок не от него.

Незадолго до своей смерти женщина раскрыла наследнику правду о его настоящем отце. Молодой человек сдал тесты ДНК, которые подтвердили его родство с композитором. Крутой принял внебрачного сына в семью.

Со своим неродным отцом Яков по какой-то причине не поддерживает связь. В беседе с "Комсомольской Правдой" Мирошников рассказал то, что знает о сыне, которого долгие годы считал родным.

По словам Сергея, недавно наследник сыграл свадьбу. На данный момент его супруга находится в интересном положении. 

"Жена беременна и, думаю, к зиме уже внук родится. Хотя это, конечно, не мой внук, а Игоря Крутого", – отметил мужчина.

Напомним, у Игоря Яковлевича уже есть три внучки – Деми-Роуз от дочери Виктории, а также Кристина и Маргарита от сына Николая. 

Ранее певица Лайма Вайкуле рассказала про конфликт с Крутым. 

Источник: Комсомольская Правда ✓ Надежный источник
Анастасия ГОРЮНОВА
новости партнеров
По теме

Вице-премьера Крыма обвинили в хищении 57 миллионов рублей

Бывший чиновник уверяет, что денег не крал

Накануне запуска: в США готовят новые санкции против "Северного потока-2"

Очередные рестрикции вступят в силу в ближайшее время

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей