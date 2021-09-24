Внука или внучку звезде подарит внебрачный сын

В эфире передачи "Судьба человека" композитор Игорь Крутой признался, что у него есть внебрачный сын. Выяснилось, что в скором времени наследник знаменитости впервые станет отцом.

Много лет назад Игорь Яковлевич сошелся с женщиной по имени Ирина, которая работала продавщицей в столичном гастрономе. Спустя некоторое время она узнала, что беременна.

В тот период Ирина состояла в браке с Сергеем Мирошниковым. Когда на свет появился сын Яков, мужчина даже не мог подумать, что ребенок не от него.

Незадолго до своей смерти женщина раскрыла наследнику правду о его настоящем отце. Молодой человек сдал тесты ДНК, которые подтвердили его родство с композитором. Крутой принял внебрачного сына в семью.

Со своим неродным отцом Яков по какой-то причине не поддерживает связь. В беседе с "Комсомольской Правдой" Мирошников рассказал то, что знает о сыне, которого долгие годы считал родным.

По словам Сергея, недавно наследник сыграл свадьбу. На данный момент его супруга находится в интересном положении.

"Жена беременна и, думаю, к зиме уже внук родится. Хотя это, конечно, не мой внук, а Игоря Крутого", – отметил мужчина.

Напомним, у Игоря Яковлевича уже есть три внучки – Деми-Роуз от дочери Виктории, а также Кристина и Маргарита от сына Николая.

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