Кудрявцева пожаловалась подписчикам на сильные боли

Кудрявцева пожаловалась подписчикам на сильные боли
Лера Кудрявцева. Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press/www.globallookpress.com
Осенью телезвезде приходится непросто

Телеведущая Лера Кудрявцева часто общается со своими поклонниками в "Инстаграм", то и дело поднимая различные философские вопросы. В этот раз знаменитость поинтересовалась, что для ее подписчиков значит счастье. Сама же телезвезда связала данную тему со своим самочувствием.

Кудрявцева призналась, что с наступлением осени к ней вернулись сильнейшие головные боли. Это заставляет актрису страдать. Когда мигрень "отступает", у нее появляется возможность в полной мере наслаждаться жизнью.

"Когда голова не болит, чувствую себя счастливой", – отметила Лера.

Текст телеведущая сопроводила фотографией из личного архива. На фото она позирует в черном спортивном костюме с белыми надписями, а также в стильных кроссовках. Кудрявцева надела на голову капюшон, а одну руку засунула в карман, что придало образу дерзость.

Пользователи Сети оценили внешний вид звездной блондинки. Некоторые акцентировали внимание на теме, связанной с головными болями. Оказалось, что многие по осени столкнулись с такой же проблемой.

"Чем спасаетесь от мигрени? У меня такая же проблема, сил нет терпеть", "Счастье – это когда ничего не болит, особенно душа", "Лера, я тоже, как и вы, счастлива, когда голова не болит, мигрень такая гадость", – высказались подписчики.

Ранее стало известно, почему Кудрявцева отсутствовала в эфире передачи "Звезды сошлись". Как сообщил источник, знакомый ситуацией, Лере не позволил  выйти в эфир слишком плотный график. 

Источник: Инстаграм ✓ Надежный источник
Анастасия ГОРЮНОВА
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