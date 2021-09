Несколько дней назад принц Гарри и его супруга Меган Маркл прибыли в Нью-Йорк с рабочим визитом. Их выход в свет был похож на королевское турне, что взбесило общественность.

Герцоги Сассекские встретились с мэром Нью-Йорка Биллом де Блазио, а также с губернатором штата Кэти Хочул. Гарри и Меган передвигались по США в окружении охраны. Более того, их везде встречали с особым почтением.

Торжественность выхода супругов возмутила народ. Дело в том, что некоторое время назад они сняли с себя все королевские полномочия. В различных интервью сын принцессы Дианы и его избранница намекали на то, что им была ненавистна жизнь во дворце. Нынешний их приезд в Нью-Йорк выглядит так, будто они до сих пор не прочь искупаться в лучах былой славы.

Из-за этого общественность усомнилась в искренности слов герцогов Сассекских. Их обозвали настоящими лицемерами.

Wonderful meeting with Prince Harry and Meghan, The Duke and Duchess of Sussex. Important discussion of COVID, racial justice, and raising mental health awareness.



Photos: Matt Sayles pic.twitter.com/YhbSsJGQZP