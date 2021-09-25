Певица поздравила сына с днем рождения

В субботу, 25 сентября, в семье Ирины Круг отмечается праздничное событие. Младшему сыну артистки Андрею исполнилось восемь лет.

На своей странице в "Инстаграм" Круг опубликовала фотографию, на которой запечатлен ее наследник. Стоит отметить, что мальчик появился в ее браке с предпринимателем Сергеем Белоусовым. В сентябре прошлого года супруги разошлись.

На фото Андрей позирует в красно-белой новогодней шапке. Мальчик лукаво смотрит из-под съехавшего на глаза головного убора, что делает снимок забавным. На заднем фоне можно увидеть кудрявую морду собаки. Наследник Ирины одной рукой приобнял животное. Неизвестно, с чьим именно питомцем он сфотографировался.

"Любим с папой тебя безумно", – оставила трогательный хештег Круг.



Пользователей Сети умилил снимок с участием Андрея и его четвероногого друга. Они принялись поздравлять ребенка с восьмилетием.

"Ирочка, с днем рождения сыночка! Божьего благословения Вам", "Растите здоровыми и счастливыми", "Ох уж эти глазки! А взгляд! Девки, держитесь!!!", "Поздравляю мамочку с рождением такого зайки!" – прокомментировали подписчики.

Напомним, Андрей стал третьим по счету ребенком Ирины. Дочь Марину она родила в первом браке. Сына Александра артистка подарила второму мужу – известному шансонье Михаилу Кругу.

Когда Александру был всего месяц, неизвестные убили его звездного отца. Исполнительница тяжело переживала потерю супруга.

Третий раз выйти замуж Круг смогла только примерно через четыре года после смерти артиста.

1 июля 2021 года исполнилось 19 лет со дня смерти Михаила Владимировича. В личном микроблоге Ирина трогательно обратилась к покойному мужу.