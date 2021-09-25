Артистка прикладывалась к бутылке

Марина Федункив создала образ веселой и беззаботной женщины. Однако жизнь бывшей участницы Comedy Woman не всегда была радужной. Актриса призналась, что в прошлом выпивала.

Федункив прикладывалась к бутылке во время отношений со своим бывшим возлюбленным, который злоупотреблял запрещенными веществами. Это был тяжелый период. Тогда артистке было очень тяжело нести позитив на камеру, когда дома и в душе у нее происходил ад. Однако выпивка не стала спасением для Марины, что она сама поняла.

"Я давала волю эмоциям, а эмоции мои были не самые радужные, и я еще больше рыдала. Я понимала, что так себя закопаю. То есть этот метод был не для меня", – рассказала юмористка в программе "Однажды".

Сейчас же жизнь Федункив полная противоположность тому, что было. Нынешний муж актрисы Стефано Маджи спокойный человек, который, по словам звезды, ее ничем не напрягает, а также мирится с ее всплесками эмоций.

Ранее Федункив ответила на слухи о нетрадиционной ориентации нового мужа.