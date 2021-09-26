Звездный исполнитель считает, что занимается злодейством

Народный артист России Валерий Леонтьев вошел в новый состав жюри, сев в судейское кресло вместе с Олегом Газмановым, Стасом Наминым и Лаймой Вайкуле. 72-летний певец рассказал о том, каково ему оценивать пожилые таланты на Первом канале.

Народный исполнитель признался, что весьма серьезно воспринимает выступление участников: знает, как те горят показать себя перед аудиторией, а потому крайне сопереживательно настроен, когда оценивает уровень их исполнения.

Леонтьеву бывает тяжело говорить конкурсантам "нет": у певца разрывается сердце, когда нужно отказать тем, кто желает ворваться в музыкальную профессию.

"Ведь они просто желают исполнить свою давнюю мечту: чтобы дети с внуками их увидели по телевидению. А тут нужно сказать "нет". Мы, члены жюри – избраны каналом для злодейства", – признался Валерий в эфире телепередачи "Вечерний Ургант".

Артист добавил, что поначалу ему тяжело работалось в судейском составе "Голоса" – пришлось расстаться с привычным домашним образом жизни и диваном, и вместо этого сесть на кресло в проекте федерального телеканала. Однако есть и плюсы: за месяцы затворничества певец успел "одичать", и работа дала возможность прийти в себя.

"Как-то позвали в гости, и я побоялся идти. Не знал что говорить. Позвонил и спросил: "Можно 20 минут посижу и прилягу потом?" – рассказал Леонтьев.

Не так давно в медиа появилась информация о том, что Леонтьев пропал с радаров светской хроники из-за перенесенных хирургических операций. По слухам, артисту пришлось за год решить проблему с больными коленями, которые серьезно пострадали из-за танцев на эстрадной сцене.