Артистка считает себя подневольным человеком

Звезда советского и российского кино Елена Проклова находится в замешательстве: актриса не знает, на что будет жить после завершения профессиональной карьеры. 68-летняя знаменитость не скрывает, что сидит на пенсии, размером которой ей не похвастаться.

Выплаты по старости у Прокловой небольшие: такие же, как и у остальных пенсионеров. Пока что ей удается получать неплохие гонорары за роли в кино и театрах. Однако звезда не знает, что будет дальше.

"18 тысяч пенсии есть. Главное – здоровье. А в остальном что-нибудь придумаю. В моей профессии я не решаю ничего – в этом отношении человек зависимый. Сдавать жилье не могу – живем все в одном доме в Подмосковье", – призналась актриса.

О сбережениях, считает Елена, нужно было думать раньше. Артистка как раз планирует закончить строительство своего сочинского дома, где собирается провести остаток своих дней.

По слухам, в дальнейшем звезда намерена переехать на Кавказ. А для строительства сочинского дома она даже продала жилье в Московской области. Остался один дом, где Елена живет с родственниками – сдавать в аренду, в общем-то, и нечего.

С квартирой в центре столицы также пришлось продать из-за проблем с долгами. Проклова как раз строила дом в Сочи, когда в Россию нагрянул локдаун. Звезда осталась без работы, из-за чего кошелек сильно опустел.

У певицы, пишет "Рамблер", есть проблемы с астмой. А потому она желает провести остаток жизни на свежем воздухе, для чего и возится с долгостроем.

Не так давно Елена поведала о причинах своего развода с бизнесменом Андреем Тришиным, с которым прожила в браке три десятка лет.