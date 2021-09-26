Артистка заявила, что режиссер не имеет права переписывать классиков

Вдова Николая Караченцова высказалась о творчестве Константина Богомолова. Она возмутилась тем, что режиссер позволяет себе переписывать классиков. Своими мыслями она поделилась с изданием Blitz+.

Поргина отметила, что Богомолов ставит постановки по произведениям российских классиков с собственным переосмыслением.

"Кто ему позволил это делать? Кто вы такие? Никто", – заявила актриса.

Она вспомнила, что однажды пришла на спектакль режиссера вместе с внуком, однако досидеть до конца не смогли – ушли сразу же после первого акта. Какая именно постановка не понравилась она уточнять не стала, однако отметила, что увиденное было катастрофой.

"Это позор", – высказалась она о творчестве режиссера.

Поргина заявила, что ни Богомолов, ни его супруга Ксения Собчак не имеют отношению к искусству.

Также, по ее словам, дурное впечатление произвел и спектакль Кирилла Серебренникова, где на сцену выходят обнаженные мужчины – с этой постановки она вместе с внуком ушла через 15 минут.

Артистка полагает, что сейчас в искусстве царят "страшные времена", и на сцене должна быть хоть какая-то цензура.

Ранее Поргина прокомментировала скандал с театром Ермоловой и Олегом Меньшовым.