Скончался основатель рок-группы Status Quo Алан Ланкастер

Скончался основатель рок-группы Status Quo Алан Ланкастер
Алан Ланкастер. Фото: Christian Behring/www.globallookpress.com
Новость поступила от звукозаписывающего лейбла

Популярный британский рок-музыкант, бас-гитарист и автор песен известной группы Status Quo Алан Ланкастер скончался в возрасте 72 лет в своем доме в Сиднее. Об этом стало известно сегодня, 26 сентября.

Инфорамация о кончине певца поступила от звукозаписывающего лейбла Barrel and Squidger records, который сотрудничал с музыкантом. Представители компании сообщили в социальных сетях, что работать с Ланкастером было для них честью.

Новость о смерти подтвердил и британский журналист Крейг Беннетт, друг артиста. Он сообщил в социальных сетях, что музыкант скончался в своем доме в Австралии, в окружении семьи. Согласно приведеннм данным, Ланкасте страдал при жизни рассеянным склерозом – хроническим заблеванием, которое оказывает влияние на движения и сонливость человека из-за нарушений в центральной нервной системе.

Беннет также сообщил на своей странице в "Фейсбук", что Алан до конца боролся за жизнь и продолжал выступать на сцене, несмотря на явные трудности в передвижении.

"Мы все разбиты. Алан было невероятно остроумным и обладал сказочным чувством юмора. Он был преданным и обожающим мужем, отцом и дедушкой. Семья всегда была его основным фокусом. Несмотря на проблемы, участвовал в огромных успешных турах. Он играл перед тысячами обожающих фанатов... и любил воссоединяться с группой и верной им армией "Статуса Кво", – написал журналист.

В 2016 году скончался гитарист Status Quo Рик Парфитт -  именно он являлся автором самых известных баллад британского коллектива.

Источник: Twitter ✓ Надежный источник
Игорь ЛУКЬЯНОВ

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