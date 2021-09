Популярный британский рок-музыкант, бас-гитарист и автор песен известной группы Status Quo Алан Ланкастер скончался в возрасте 72 лет в своем доме в Сиднее. Об этом стало известно сегодня, 26 сентября.

Инфорамация о кончине певца поступила от звукозаписывающего лейбла Barrel and Squidger records, который сотрудничал с музыкантом. Представители компании сообщили в социальных сетях, что работать с Ланкастером было для них честью.

Новость о смерти подтвердил и британский журналист Крейг Беннетт, друг артиста. Он сообщил в социальных сетях, что музыкант скончался в своем доме в Австралии, в окружении семьи. Согласно приведеннм данным, Ланкасте страдал при жизни рассеянным склерозом – хроническим заблеванием, которое оказывает влияние на движения и сонливость человека из-за нарушений в центральной нервной системе.

Беннет также сообщил на своей странице в "Фейсбук", что Алан до конца боролся за жизнь и продолжал выступать на сцене, несмотря на явные трудности в передвижении.

It is with immense sadness that we share news of the passing of @Status_Quo legend Alan Lancaster. It was a great privilege for us to work with Alan in recent years. Our condolences go to his family and friends. RIP Nuff, sleep well 😢😢#AlanLancaster #RIPNuff pic.twitter.com/aH86DfWZHo