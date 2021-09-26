Звезда не исключает, что ее могут "закрыть"

Известная российская исполнительница, звезда 1990-х Наталия Гулькина заявила, что опасается расправы после ее конфликта с Аллой Пугачевой. Однако она настроена решительно: певица сообщила, что владеет неким компроматом на примадонну.

Напомним, история началась с недавнего интервью Наталии, в котором она заявила о том, что Пугачева ходила по головам и уничтожала карьеры остальных исполнительниц, будто бы ломая судьбы неугодным конкуренткам. Одного звонка звезды российской эстрады, утверждала Гулькина, было вполне достаточно для того, чтобы дорога претендентке в телевидение была заказана. Примадонна вскоре отреагировала, заявив, что удивлена подобным словам: Алла сообщила, что никогда не вставляла никому палки в колеса и занималась исключительно своей карьерой. В своем микроблоге звезда написала: "Не врите, и будьте здоровее".

Гулькина, однако, не поверила словам Пугачевой. Недавно она сообщила, что после "разоблачения" ей стали поступать звонки от массы именитых деятелей, которые благодарили ее за рассказанную правду. Наталия настроена решительно и намерена в дальнейшем собрать на звезду отечественной сцены некий компропат, готовясь даже к тому, что ее впоследствии "закроют".

Певица предупредила, что никто ей кислород не "перекрывал", и она лишь делится услышанным. Однако никто и не протянул ей руку помощи, и Наталии приходится решать проблемы собственными усилиями.

"Как могу, так и держусь на плаву. Закроют – значит закроют. Меня не было на центральных каналах и больших концертах, я ничего не теряю абсолютно. Буду собирать факты, уже у меня есть подтвержденные", – пообещала звезда "Миража".

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