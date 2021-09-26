Раскрыта тайна третьего актера "Городка"

Ходили слухи об участнике популярной передачи, который умер на съемочной площадке

Снимавшийся в любимом сатирическом шоу россиян "Городок" Юрий Стоянов не вытерпел сплетен и высказался о конспирологической теории.



Артист прокомментировал сплетни о третьем участнике "Городка", который якобы умер от сердечного приступа прямо на съемочной площадке. Согласно информации, которую активно обсуждали в Сети, актера звали Владислав Петренко. Трагедия же, если верить тем, кто этот слух распространил, произошла в 93-м году. Стоянов заявил, что все это – миф, который создали журналисты.

"Мы снимали на Фонтанке 26, нас все соседи знали. (...) Это шило в мешке не утаишь", – заявил актер в разговоре с радиостанцией "Говорит Москва".



Стоянов добавил, что на вторых ролях в "Городке" часто снимались операторы, костюмерша, даже водитель. Бывали и третьи актеры, но очень редко.

"Не помню я никакого Петренко", – отрезал артист.

"Городок", который полюбился миллионам зрителей, снимали при участии Юрия Стоянова и Ильи Олейникова. Именно они исполняли главные роли. Первый выпуск передачи россияне увидели в 1993-м году. С 2012 года "Городок" прекратил существование.

Олейников скончался в Петербурге в 2012 году после тяжелой болезни. Актеру было 65 лет.