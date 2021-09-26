Сооружение изготовили по проекту режиссера их МХТ

Могила скончавшегося несколько лет назад Олега Табакова долгое время пустовала без памятника. Однако стало известно, что уже 27 сентября состоится торжественное открытие объекта, изготовленного по проекту театрального художника Николая Симонова.

Накануне в Сети опубликовали первые фотографии с памятника на надгробии мэтра отечественного кино на Новодевичьем кладбище. Табакова не стало еще в 2018 году, и все это время на погосте покоился лишь сделанный из дерева крест с фото усопшего. Лишь недавно выяснилось, что памятник в скором времени установят. Снимки опубликовал на своем канале в "Телеграм" театральный режиссер Кирилл Серебренников.

Экс-глава "Гоголь-центра" написал, что художник Николай Симонов приходится ему другом и соратником по МХТ. Наконец-то у театральной сцены появилась возможность поздравить родных Табакова с прекрасным произведением.

"Приходите на Новодевичье и вспомните Олега Табакова", – сообщил Кирилл в социальных сетях.

История с памятником длилась долго: поклонники постоянно обращались к вдове мэтра Марине Зудиной с соответствующей просьбой. Женщина вечно ссылалась на различного рода сложности. По информации "Экспресс-газеты", открытие должно состояться 27 сентября.

Напомним, режиссер ушел из жизни в возрасте 82 лет из-за сердечного приступа. В ноябре 2017 года артиста госпитализировали из-за плохого самочувствия. Спустя несколько месяцев, 12 марта 2018 года, он скончался.

Не так давно вдова режиссера, актриса Марина Зудина, рассказала о том, что стала бабушкой: в семье родилась Миа. А при крещении девочку назвали в честь бабули – Мариной.