Диагноз телезвезды не уточняется

Накануне телеведущую Ларису Гузееву госпитализировали в одну из столичных больниц. Об этом сообщает "Комсомольская Правда", ссылаясь на собственные источники.

Звезда передачи "Давай поженимся!" сразу же сдала тест на коронавирус. Результат оказался отрицательным.

На данный момент Гузеева находится в обычной палате. Состояние знаменитости оценивается как стабильное.

При этом, как сообщает источник, Лариса Андреевна пережила сильный стресс. Чтобы привести телеведущую в чувства, медикам пришлось прибегнуть к помощи успокоительного.

Диагноз артистки не уточняется, передает телеканал "360".

Ранее Гузеева вспомнила, как заставила шоумена Дмитрия Нагиева лечь в больницу.