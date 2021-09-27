Артист считает бывшую избранницу "прочитанной главой книги"

Певец Прохор Шаляпин и пианистка Виталина Цымбалюк-Романовская расстались еще в 2019 году. Однако периодически знаменитости вспоминают друг о друге в негативном контексте. Недавно артист случайно проговорился, какие отношения у него были с бывшей женой Армена Джигарханяна.

Шаляпин дал интервью для Ютуб-канала "Тата тут". В эфире проекта Прохор заявил – их отношения с Виталиной можно было назвать "мезальянсом".

Певец отметил, что сама Цымбалюк-Романовская много про это рассказывала.

"Это ее был выбор, несмотря на корпоративную этику, контракты и так далее", – заявил исполнитель.

Финалист проекта "Фабрика звезд-6" добавил – он уже два года не общается с бывшей избранницей. По словам Прохора, ему нет дела до пианистки, ведь она является одной из прочитанных глав в его истории. "Перелистнул и все, мне не интересно", – сказал, как отрезал, певец.

Шаляпин объяснил, почему они с Цымбалюк-Романовской периодически обмениваются колкими комментариями в СМИ в адрес друг друга. Артист считает, что причина кроется в накопившихся обидах.

Напомним, Прохор и Виталина состояли в отношениях с 2018 по 2019 год. В августе этого года Шаляпин женился на миллионерше Татьяне Дэвис. Что касается личной жизни пианистки, то ее сердце до сих пор свободно.

Ранее Шаляпин прокомментировал новость о помолвке своей бывшей жены Ларисы Копенкиной.